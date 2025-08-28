HomeArea Urbana

Dopo “Mia Moglie” spunta il sito Phica. Femin cosentine: “il piacere delle donne viene strumentalizzato”

La riflessione del movimento cosentino, a pochi giorni di distanza dallo scandalo che ha riguardato il gruppo Facebook “Mia moglie” in cui 32mila uomini condividevano foto di mogli, fidanzate e sorelle senza il loro consenso, una situazione simile si sta verificando intorno al sito Phica.net

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – “A pochi giorni di distanza dallo scandalo che ha riguardato il gruppo Facebook “Mia moglie” in cui 32mila uomini condividevano foto di mogli, fidanzate e sorelle senza il loro consenso, una situazione simile si sta verificando intorno al sito Phica.net.”. Lo scrivono in una nota le Femin cosentine in lotta.

Il funzionamento del sito tendenzialmente è questo:
Forum territoriali che attingono dai social, come fossero un catalogo di merce, normalissime foto di donne inconsapevoli con la richiesta agli altri utenti, magari qualche ex vendicativo o qualche partner misogino, di postare video intimi. Abbiamo trovato nel sito diversi topic riguardanti Cosenza e provincia, spesso di fianco all’appartenenza territoriale appaiono appellativi come vacca, porca o porcellina.

Nelle riflessioni sulla condivisione non consensuale e sull’esposizione dei corpi tramite i social, si sono sprecate una quantità abnorme di parole, alcune di buon senso altre raccapriccianti. A nostro avviso, oltre alla sacrosanta riflessione sulla centralità del consenso che sposiamo a pieno, manca nel dibattito una riflessione essenziale che tolga potere alla vendetta e alla vergogna. Una riflessione intorno al diritto al piacere dellə donnə che ci emancipi tuttə dal giogo culturale per il quale se unə donnə fa sesso e le piace commette un illecito morale e culturale.

A primo impatto leggendo “Calabresine porcelline” moltə si saranno sentitə offesə, noi comprese, rivendicando il nostro diritto al godimento e al sesso come pratica attiva e consapevole. Ciò che ci indigna non è essere viste come persone che esercitano il proprio diritto al godimento, ma l’idea che il nostro piacere sia strumentalizzato per vittimizzarci. Oltre alla necessità di segnalare queste forme di abuso, bisogna soprattutto interrogarsi sul perché essere appellate in quanto persone a cui piace il sesso ci crei tutto questo disagio e ci condanni ancora una volta alla vulnerabilità! Forse perché ci è stato insegnato che il sesso è una cosa sporca che esiste solo per appagare funzioni biologiche o sociali appannaggio del genere egemone? Che i nostri corpi e il nostro piacere sono un qualcosa di vergognoso? Che una sessualità piacevole e diffusa è appannaggio di donne di scarso valore morale?.

È anche liberandoci di questi stigmi che la condivisione non consensuale di materiale intimo potrà finire, perché ne viene meno la sua funzione principale ovvero la soddisfazione dell’eccitazione che alcuni uomini traggono non dal sesso ma dall’avere il potere di distruggere le nostre vite, famiglie e carriere controllando e sovradeterminando l’esposizione dei nostri corpi e dell’uso che ne facciamo. È anche rivendicando la normalità del sesso e del piacere che questi due elementi perderanno centralità nei meccanismi di discredito e ricatto che si consumano sulla nostra pelle. Siamo donnə, operaie e avvocate, madri e sorelle, studentesse e architette, ci piace il sesso e lo rivendichiamo ad alta voce. Nessun problema, nessuna vergogna”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

carabinieri_arresto_manette

Tenta di pagare con una banconota falsa, poi aggredisce il fattorino e fugge: arrestato

Calabria
REGGIO CALABRIA - Momenti di violenza nel pomeriggio di ieri in via Cusmano, dove un giovane è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile...
azienda-calcestruzzi-sequestrata

Sequestrata azienda di calcestruzzi: rifiuti pericolosi e scarichi illegali nel fiume Savuto

Calabria
CATANZARO - Nei giorni scorsi, al termine di un’articolata attività investigativa, i militari della Guardia Costiera in servizio presso la Delegazione di Spiaggia di...

Paziente picchia un medico cubano e fugge: aggressione al pronto soccorso di Corigliano

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Attimi di tensione due giorni fa al pronto soccorso dell’ospedale Compagna di Corigliano. Un paziente, spazientito per i tempi di...
Asili nido Comunali Cosenza

Asili nido comunali a Cosenza, per aprire le nuove scuole dell’infanzia serve almeno 1...

Area Urbana
COSENZA – Bimbi pronti a popolare gli asili nido cosentini. Pubblicate le graduatorie delle due strutture comunali, i posti disponibili sono stati già assegnati....
Ambulanza notte

Travolta da una moto nei pressi del Museo della Sibaritide. Grave una donna trasportata...

Ionio
CASSANO ALLO IONIO (CS) - Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi del Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, lungo una delle...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37129Area Urbana22290Provincia19797Italia8007Sport3852Tirreno2919Università1452
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

carabinieri_arresto_manette
Calabria

Tenta di pagare con una banconota falsa, poi aggredisce il fattorino...

REGGIO CALABRIA - Momenti di violenza nel pomeriggio di ieri in via Cusmano, dove un giovane è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile...
azienda-calcestruzzi-sequestrata
Calabria

Sequestrata azienda di calcestruzzi: rifiuti pericolosi e scarichi illegali nel fiume...

CATANZARO - Nei giorni scorsi, al termine di un’articolata attività investigativa, i militari della Guardia Costiera in servizio presso la Delegazione di Spiaggia di...
Ionio

Paziente picchia un medico cubano e fugge: aggressione al pronto soccorso...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Attimi di tensione due giorni fa al pronto soccorso dell’ospedale Compagna di Corigliano. Un paziente, spazientito per i tempi di...
terreni-sindaco-cinquefrontdi.
Calabria

In fiamme i terreni del sindaco Conia: “Se qualcuno vuole dirmi...

CATANZARO - "Non mi avete fatto niente"Sono alla luce del sole davanti sezione di Rinascita Per Cinquefrondi se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia...
donne-scienza_unical
Università

Più donne nella scienza: l’Unical guida l’Italia con un progetto didattico...

RENDE (CS) - Promuovere l’accesso delle ragazze e delle giovani donne ai percorsi e alle carriere nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, considerate...
Intrieri_Tridico
Calabria

Intrieri: “Reddito di Dignità, la promessa di Tridico, strumento sociale o...

COSENZA - "Il candidato alla presidenza della Regione Calabria Tridico ha deciso di giocarsi per la campagna elettorale la carta del reddito di dignità,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA