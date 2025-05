- Advertisement -

COSENZA – L’ennesimo intervento di riparazione di una perdita dell’acquedotto Abatemarco provocherà domani mattina la sospensione dell’erogazione idrica non solo nella città di Cosenza, ma anche in diversi comuni dell’area urbana e della provincia, in pratica tutti quelli serviti dal principale acquedotto cosentino. È quanto ha comunicato la Sorical ai comuni interessati.

Interruzione idrica che riguarda, infatti, anche i comuni di San Donato di Ninea, Altomonte, San Sosti, Mottafollone, Sant’Agata di Esaro, Malvito, Santa Caterina Albanese, Roggiano Gravina, Tarsia, San Marco Argentano, Cervicati, Torano Castello, Bisignano, Montalto Uffugo, Lattarico, Mongrassano, Rende (compresa la zona dell’Unical), Cerzeto, Rota Greca, San Benedetto Ullano e Castrolibero.

L’ira di De Cicco “La Sorical doveva iniziare i lavori stasera”

La notizia dell’interruzione idrica ha trovato l’ira dell’Assessore al Comune di Cosenza Francesco De Cicco «non è normale che tutti questi comuni restino senza acqua per un giorno e mezzo. La Sorical invece di iniziare domani mattina i lavori poteva intervenire questa sera e lavorare tutta la notte. Un disagio enorme ancora una volta per tutti i comuni interessati a causa di questo acquedotto colabrodo. Questo significa che per avere nuovamente l’acqua nelle case bisognerà aspettare un giorno e mezzo».

Sorical, fa sapere che le utenze servite dalla Sorgente Capodacqua, non subiranno nessuna sospensione:

Capodacqua nel Comune di Mottafollone

Cerreto nel Comune di Roggiano Gravina

Iotta, La Matina nel Comune di San Marco Argentano

Porca Cresta nel Comune di Cervicati

Mongrassano Scalo, Signorello nel Comune di Mongrassano

Torano Scalo nel Comune di Torano Castello

Zabbubbaro nel Comune di Cerzeto

Celle nel Comune di Bisignano

Contessa, Cozzo Carbonaro nel Comune di Lattarico

Cariglio Alto, Petrozza, Taverna, Santa Maria di Settimo I-II-III uscita nel Comune di Montalto Uffugo

Università, Quattromiglia, Cep nel Comune di Rende

Invece le utenze servite dalla diramazione Abatemarco alto continueranno ad essere fornite attraverso le vasche di accumulo di San Marco, fino all’esaurimento delle stesse:

Mongrassano Capoluogo nel Comune di Mongrassano

Cerzeto Capoluogo, San Giacomo di Cerzeto nel Comune di Cerzeto

Cervicati Capoluogo nel Comune di Cervicati

EX Serbatoio Comunale nel Comune di Torano Castello

San Martino di Finita Capoluogo e Santa Maria le Grotte nel Comune di San Martino di Finita

Lattarico Capoluogo e Lavona nel Comune di Lattarico

Rota Greca Alto, Basso, Iapichello e Carbonella nel Comune di Rota Greca

San Benedetto Ullano Capoluogo e Marri nel Comune di San Benedetto Ullano

Montalto Uffugo