Discariche a cielo aperto a Rende, avviata la bonifica di Calabra Maceri «combattiamo da anni con scarsi risultati»

RENDE – Operazione straordinaria di bonifica e ripristino del decoro urbano a Rende, in diverse aree del territorio comunale. Uomini e mezzi di Calabra Maceri sono al lavoro da giorni in Contrada Vallone, Contrada Cutura, via XX Settembre, via Polonia e in tutta la Zona Industriale, da un capo all’altro, per liberare la città dai cumuli di rifiuti abbandonati di ogni genere.

Un intervento massiccio reso necessario dalla presenza diffusa di vere e proprie discariche abusive create da abbandonatori seriali, che continuano a trattare Rende come una pattumiera a cielo aperto. “Abbiamo provato tutto: controlli, sanzioni, videosorveglianza, campagne di sensibilizzazione – spiegano dal Comune – ma il problema resta”.

L’appello è alla responsabilità collettiva: “Solo quando ci indigneremo abbastanza, l’abbandonatore seriale sarà un animale in via d’estinzione”. Servono più che mai un forte senso di appartenenza e un’azione condivisa per difendere il territorio e fermare questo scempio ambientale e civile.