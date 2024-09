De Salazar (A.O.): ‘l’ospedale di Cosenza è un bene dei cittadini e va salvaguardato da tutti’

COSENZA- “Dati alla mano, rispetto a quello che ho trovato quando mi sono insediato, ossia il nulla, posso affermare che l’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza, sta andando bene. Certo c’è ancora tanto da migliorare per il lavoro e l’impegno che stiamo profondendo mi lascia ben sperare”. E’ quanto ha dichiarato il commissario dell’A.O. di Cosenza, Vitaliano De Salazar, intervenuto al dibattito sulla Sanità, organizzato dal Pd di Cosenza, in occasione della Festa dell’Unità. I problemi degli ultimi giorni per fortuna sono stati risolti – ha spiegato sempre De Salazar che ha rimarcato come le dimissioni del direttore del Pronto Soccorso, siano state un fatto individuale, e sottolinea ancora una volta il lavoro che si sta facendo e la professionalità dei medici e “la narrazione sull’Ospedale di Cosenza – ha aggiunto sempre De Salazar- che è un bene dei cittadini, và salvaguardato da tutti”.

