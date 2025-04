- Advertisement -

COSENZA – I fiumi di Cosenza da vivere a stretto contatto con la natura grazie ad un progetto che ne prevedere la riqualificazione e la valorizzazione. Da una parte la bonifica dalle sponde con gli interventi di pulizia di detriti e della vegetazione che interesseranno anche il Crati e il torrente Campagnano grazie al protocollo d’intesa firmato tra l’azienda regionale Calabria Verde i comuni di Cosenza, Rende, Castrolibero e Zumpano che mira al miglioramento del deflusso delle acque, alla pulizia della vegetazione e, se necessario, alla lieve risagomatura dei fiumi Crati, Busento e del torrente Campagnano.

La valorizzazione dei fiumi di Cosenza

Dall’altra una serie di interventi che mirano invece alla valorizzazione vera e propria degli storici corsi d’acqua della città. Per i cittadini diventerà un piacere fare ad esempio una passeggiata lungo i fiumi attraverso un vialetto, fare sport all’aria aperta a due passi dal corso d’acqua e poter finalmente tornare ad attraversare le due spone. L’esecutivo Caruso sta lavorando ad un progetto che porterà alla valorizzazione dei tre corsi d’acqua della città. Il Comune di Cosenza ha intercettato un finanziamento di circa 4 milioni di euro che prevede appunto la riqualificazione dei fiumi della città: al momento si partirà dal fiume Crati con una serie di interventi.

Ricostruzione dei ponti pedonali, vialetti e illuminazione

Saranno ricostruite le due passarelle pedonali di via Bendicenti (chiuse da anni) compreso il ponte di legno che porta ai box art. Anche la passarella pedonale di via Oberdan distrutta da un incendio qualche anno fa sarà risistemata. Saranno realizzati dei vialetti lungo le sponde del fiume così da consentire a chi vuole fare una passeggiata di stare a contatto con la natura o fare sport. Prevista la piantumazione di nuove specie arboree e nuovo impianto di illuminazione a led lungo i parapetti. Poi, si cercheranno nuovi finanziamenti per intervenire anche lungo il Busento con le stesse modalità. L’intenzione del Comune è quella di far si che i fiumi non siano solo un problema da risolvere con interventi di pulizia della vegetazione, ma un vero e proprio luogo di natura da vivere appieno.