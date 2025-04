Cosenza: vanno avanti i lavori di riqualificazione, per circa 3milioni di euro, alla scuola di Via Negroni

- Advertisement -

COSENZA – Accompagnato dall’assessore ai Lavori Pubblici, Damiano Covelli, dall’assessore all’urbanistica, Pina Incarnato, e dal RUP, Gennaro Spolverino, il primo cittadino ha visitato il cantiere per rendersi “personalmente conto dello stato dell’opera che è a buon punto. E’ immaginabile, a questo punto, che si rispetteranno i tempi previsti e programmati per una consegna della struttura nel prossimo autunno, in coincidenza con il nuovo anno scolastico 2025/2026. Ciò mi fa molto piacere perché significherà garantire ai nostri giovani studenti ed al personale scolastico tutto ambienti ed aule rigenerate, moderne e confortevoli”.

Le scuole sono una priorità

“Lo stato delle scuole cittadine – ha concluso Franz Caruso – sono state e rimangono una priorità per la mia amministrazione che, quando si è insediata ha dovuto far i conti con strutture abbandonate da tempo. Ritengo gli istituti scolastici luoghi simbolo del sapere e della formazione delle classi dirigenti del futuro, che devono, quindi, rispondere in maniera positiva alle esigenze dei nostri alunni, rispettando i migliori criteri di accoglienza ed ospitalità. In questa direzione ci siamo mossi, volendo con caparbietà migliorare il patrimonio scolastico cittadino di cui è parte importante la scuola di via Negroni”.

“Anche per questo plesso scolastico – ha sostenuto l’assessore Damiano Covelli – siamo riusciti a recuperare un vecchio finanziamento, che si stava perdendo, grazie ad una continua interlocuzione avviata sin dal nostro insediamento con gli uffici regionali. Siamo così riusciti ad ottenere circa 3 milioni di euro, che oggi stiamo spendendo per la rigenerazione di una scuola cittadina importante e con una numerosa popolazione studentesca. I lavori che si stanno realizzando non solo miglioreranno la funzionalità degli spazi interni, ma, in particolare metteranno in sicurezza l’istituto che sarà anche fatto oggetto di un piano per l’efficientamento energetico. Grazie all’intesa raggiunta con la dirigenza scolastica, il cantiere non sta assolutamente ostacolando le lezioni, che proseguono normalmente”.

“Ringraziamo – hanno detto il sindaco Franz Caruso e l’assessore Damiano Covelli – la dirigente, il personale scolastico e, soprattutto, gli studenti e le loro famiglie per la fattiva collaborazione. Un ringraziamento, inoltre, è ai tecnici, all’intero settore LLPP, in particolare al dirigente Salvatore Modesto ed al RUP Gennaro Spolverino”.