Cosenza, un entusiasmo a strisce rossoblu: ecco le maglie dei Lupi – FOTO

COSENZA – Il grande caldo non ha fermato i tifosi del Cosenza calcio, curiosi di conoscere le nuove maglie che i lupi indosseranno nel corso della stagione che sta per iniziare. L’appuntamento era per le 19.30 allo store di Via Arabia. Ed è stato rispettato dai tifosi, ma anche dai giocatori che puntuali sono arrivati a ricevere l’abbraccio dei loro supporter.

Modelli d’eccezione: il capitano Tommaso D’orazio, il primo nuovo acquisto di questa stagione, ovvero Christian Kouan, è uno degli ultimi, ovvero Roberto Fumagalli. Al capitano il compito di vestire la maglia blu con le strisce rosse. Al centravanti la maglia “cromaticamente opposta” a quella di D’orazio, ovvero quella rossa con le strisce centrali blu. Infine quella di Kouan, tutta bianca con la striscia rossoblu.

Il prossimo appuntamento con i tifosi a Cosenza sarà certamente più importante, ovvero il match valido per la prima di campionato al San Vito Marulla contro la Cremonese. Ma è stato importante anche questo “pieno” di entusiasmo che i giocatori presenti hanno vissuto in un momento certamente delicato della stagione come quello della preparazione.