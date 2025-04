Cosenza: un arresto su viale della Repubblica, l’uomo è accusato di terrorismo

- Advertisement -

COSENZA – La Polizia di Stato ha proceduto nella serata di ieri all’arresto di un uomo accusato, secondo quanto emerso, di terrorismo. Si tratterebbe di un giovane di nazionalità tunisina. Il blitz sarebbe stato eseguito in pieno centro, nell’area di viale della Repubblica. Il giovane è considerato presunto jihadista ed è ritenuto appartenente all’Isis con il ruolo di organizzatore.

E’ stato fermato dalla sezione antiterrorismo della Digos di Catanzaro assieme alla Digos di Cosenza alla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Catanzaro. L’uomo è indiziato di associazione di natura transnazionale, con finalità di terrorismo. Il fermato, che si professava Salafita – Takfira, era ricercato in Tunisia e si sarebbe determinato al compimento nel prossimo futuro di un atto terroristico in Italia.