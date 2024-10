Cosenza, torna il Mercato artigianale in Centro Storico. Domani al NAM su Corso Telesio

COSENZA – Appuntamento domenica, dalle 10:30 fino alle 20:00, su Corso Telesio, nella location del MAM (Museo delle arte e dei mestieri) ex Cassa di Risparmio. Come ogni prima domenica del mese torna il Mercato artigianale in Centro Storico, organizzato dal Kaep (Comitato attività economiche produttive). Gli artigiani, custodi di antiche tradizioni e maestri del loro mestiere, sono un tesoro culturale da proteggere e valorizzare. E quale migliore occasione per conoscere e acquistare i loro prodotti?

L’iniziativa, nata per riportare persone all’interno del Centro storico di Cosenza, consentirà a tutti i visitatori di ammirare i prodotti realizzati dagli artigiani cosentini: dalle ceramiche alle porcellane, dai monili ai gioielli, dai prodotti sartoriali alla pelletteria, fino all’antiquariato. Una manifestazione che permette di valorizzare e far conoscere la creatività e l’innovazione degli artigiani come un baluardo di autenticità e umanità.