Cosenza, su via Popilia chiude il centro anziani. Cipparrone: «Un colpo al cuore per il quartiere»

COSENZA – “So che a qualcuno darà fastidio parlare di tutto ciò però da ex amministratore prima e da cittadino dopo duole il cuore sapere dai tantissimi amici assidui frequentatori del centro anziani di via Popilia della chiusura forzata del centro“. A scriverlo l’ex consigliere comunale di Cosenza Giovanni Cipparrone.

“Ora non sto qui a giudicare chi ha ragione oppure chi ha torto, io sono per far amministrare chi da sempre lo ha vissuto ed è del luogo, proprio perché in città ci sono vari centri nei vari quartieri e farlo gestire a chi ci abita a via Popilia non è sbagliato.

Essere arrivati a tutto ciò non fa onore a nessuno e sicuramente c’è chi già si sta prodigando a risolvere tutto ciò, ecco perché invito a chi di competenza a far riaprire al più presto quello che per tantissime persone è un vero e proprio posto di sana aggregazione ludica.

Avevamo fatto un lavoro certosino con la commissione approvando un regolamento che disciplinava la fruizione del centro e le attività che si dovevano svolgere lì dentro.

Da presidente di circoscrizione feci costruire una balera esterna, intitolata al giovane carabiniere Di Lauro, per far aggregare anche nel periodo estivo, quando il centro era chiuso, più persone possibile, compito più che riuscito visto che le serate danzanti estive ancora oggi sono ben frequentate, ciò significa che la mia intuizione era più che giusta.

Un mio augurio che il centro possa riaprire al più presto possibile e che i tantissimi fruitori possono ritornare a trascorrere ore liete e serene nel posto che desiderano da sempre frequentare”.