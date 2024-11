Cosenza sprofonda: è tra le peggiori città italiane per qualità della vita. Milano e Bolzano in testa

- Advertisement -

COSENZA – Qualità della vita 2024: Milano conquista nuovamente il podio classificandosi al primo posto, seguita da Bolzano e Monza e della Brianza. Bologna e Trento completano il gruppo delle migliori città del 2024, collocandosi rispettivamente al quarto e quinto posto, e si distinguono per la loro capacità di coniugare sviluppo economico, sostenibilità ambientale e alti livelli di sicurezza e benessere. Male la Calabria con Reggio Calabria e Cosenza negli ultimi quattro posti della classifica delle città italiane. Questi i risultati nella nuova edizione dell’indagine annuale sulla qualità della vita 2024 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 26ª edizione.

Sprofonda Cosenza: bene solo l’ambiente

Servizi, soglia di reddito, infrastrutture, vitalità del tessuto produttivo, questi i principali elementi di qualità

che devono contraddistinguere un centro urbano di grandi dimensioni. In fondo alla classifica Caltanissetta (107ª), insieme a Reggio Calabria (106ª, ha perso 11 posizioni dal 2023), Agrigento (105ª, caduta di un posto rispetto all’anno precedente) e appunto Cosenza: 104ª con una perdita di 7 posizioni dal 2023.

Se da una parte la città dei Bruzi si piazza al 53′ posto per quanto riguarda l’ambiente guadagnando 27 posizioni rispetto al 2023 e resta stabile sul istruzione (89ª) e reddito e ricchezza (103ª), perde invece posizioni in tutte le altre macro-categorie: affari e lavoro (103ª), spopolamento (81ª perse 18 posizioni dal 2023), reati e sicurezza (39ª perse 19 posizioni dal 2023) e salute (89ª). La categoria “Turismo” non è stata indicata perché nella classifica dello scorso anno questa categoria di indagine non era presente.

Qualità della vita 2024: chi sale e chi scende

Guardando ai grandi scossoni della classifica in tutta Italia, da segnalare in negativo Savona (-20, dal 43° al 63° posto) e in positivo Ferrara(+21, dal 48° al 27° posto). Quest’anno si conferma la crescita delle metropoli: province e città metropolitane, soprattutto del Centro-Nord, continuano a mostrare una maggiore capacità di ripresa dagli shock rispetto alle altre aree del Paese. Di riflesso, si fa più netta la separazione tra le regioni del Nord e il Mezzogiorno e Isole, dove crescono aree di disagio sociale e personale. Per quanto riguarda Caltanissetta, ci sono vulnerabilità in molti aspetti della qualità della vita, comuni alle province del Mezzogiorno, ma, allo stesso tempo, ci sono anche buoni risultati: la provincia si classifica tra le prime posizioni nella dimensione del “Sistema salute”, a metà classifica nella dimensione relativa a “Reati e sicurezza” e nelle posizioni di coda nelle restanti 7 dimensioni.