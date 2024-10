Cosenza, Speranza:’con i nuovi tagli la Sanità ritorna indietro’

COSENZA- Con il suo libro dal titolo “Perché guariremo – Dai giorni più duri ad una nuova idea di salute”, l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza ha fatto tappa a Cosenza, in un incontro organizzato dalla Cgil bruzia. Un libro che racconta il periodo del Covid-19, pandemia diffusasi a livello globale a cavallo tra il 2019 e il 2020.Una gestione dell’emergenza sanitaria contestata in seguito e che ha messo a dura prova il sistema sanitario nazionale italiano che purtroppo, come ha spiegato l’ex ministro, non è servito a invertire la rotta nei confronti di un comparto fondamentale per il nostro Paese. Perché una sanità pubblica che in seguito ai continui tagli avvantaggia quella privata rischia di far vacillare la tenuta sociale del Paese. Per Roberto Speranza, bisogna mettere tutti nelle condizioni di potersi curare, e quanto accaduto, invece di fare da monito per il futuro sembrerebbe non essere servito a nulla.

