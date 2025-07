Cosenza si stringe attorno a Simona Vanessa, raccolta fondi copre le spese del funerale

- Advertisement -

COSENZA – Dopo la tragedia che ha sconvolto un’intera comunità, la città di Cosenza ha dato prova di grande umanità e vicinanza. Commercianti e cittadini si sono mobilitati per offrire un gesto concreto di solidarietà alla famiglia di Simona Vanessa, la bambina deceduta lo scorso martedì all’interno del Parco Acquatico di Rende.

E’ stata subito avviata una raccolta fondi per sostenere le spese del funerale della piccola. La risposta della cittadinanza non si è fatta attendere: grazie a una gara di solidarietà, la somma necessaria è stata raccolta in poche ore.

“La perdita di una bambina così piccola è una tragedia che tocca tutti. Abbiamo deciso di far sentire alla famiglia il calore di una comunità che non vuole lasciarli soli”, ha dichiarato uno dei promotori dell’iniziativa, che ha preferito mantenere l’anonimato. Secondo la volontà dei genitori, la bara sarà tumulata in Romania, paese d’origine della famiglia.