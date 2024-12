Cosenza si illumina, al via le festività con i mercatini: in città la magia del Natale

- Advertisement -

COSENZA – Si respira già l’atmosfera natalizia in città e nel pomeriggio di oggi, che segna l’inizio del mese dedicato al Natale, il sindaco Franz Caruso ha dato ufficialmente il via alle festività con una passeggiata tra i mercatini di Natale in Piazza Bilotti. Il primo cittadino afferma alla nostra redazione: “penso che mai come quest’anno, al primo dicembre, Cosenza abbia percepito così intensamente l’aria delle feste natalizie”. Tutto questo grazie alle luminarie già allestite, ai mercatini di Natale e alle numerose attrazioni. Il centro città è diventato un vero e proprio punto di ritrovo per i cittadini e i visitatori. Tra quelle più apprezzate c’è la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sta richiamando un grande pubblico.

La magia del Natale in 12 piazze della città

Caruso ha voluto ringraziare chi ha reso possibile questa trasformazione, sottolineando il lavoro svolto dall’amministrazione comunale: “anche questo impegno è stato rispettato. Completeremo presto le luminarie non solo al centro, ma anche nei quartieri, per rendere festose ben 12 piazze della città“. L’iniziativa coinvolge direttamente i commercianti dei mercatini e i gestori della pista di pattinaggio, quest’ultima resa ancora più inclusiva grazie a sovvenzioni dedicate agli studenti. L’atmosfera di festa, che da oggi inizia a pervadere la città, rappresenta un segnale positivo per il tessuto economico locale, oltre che un’occasione per rafforzare il senso di comunità tra i cittadini.

Con questa partenza entusiasmante, Cosenza si prepara a vivere un dicembre ricco di eventi e magia. Il sindaco Caruso invita tutti a partecipare: “La città è già in festa. Grazie a tutti coloro che stanno contribuendo a rendere il Natale cosentino unico e speciale”.