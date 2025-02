Cosenza sempre più “città che legge”: inaugurata a Piazza Europa la seconda Free Library

- Advertisement -

COSENZA – di Gianfranco Forlino – Dopo il grande successo della Bibliocabina di Piazza Loreto, nasce un nuovo spazio di condivisione e cultura: la Free Library del Gran Caffè San Francesco, a Piazza Europa. Un luogo che profuma di caffè e pagine sfogliate, dove il piacere della lettura si intreccia con quello dello stare insieme; un angolo speciale, in cui ogni libro diventa una porta aperta su nuove dimensioni tutte da scoprire, proprio come diceva Oriana Fallaci: conoscere persone e leggere significano intraprendere viaggi straordinari.

L’iniziativa rientra nel progetto “Libri che camminano”, progetto presentato dall’Amministrazione Comunale di Cosenza al CEPEL “Centro per il Libro e la Lettura” (Ministero della Cultura) e volto a portare la lettura nei luoghi in cui scegliamo di rallentare, di concederci una pausa dalla frenesia quotidiana: nei bar, nelle piazze, in quegli spazi che diventano non solo punti di incontro, ma anche occasioni per immergersi nella bellezza delle parole. L’obiettivo è trasformare la città in una biblioteca diffusa, liberando i libri dalle catene dell’immobilità, affinché possano viaggiare di mano in mano, per donarsi ed essere donati, continuando a vivere in nuovi occhi e rivivere in nuove storie.

Il “Patto per la Lettura”

Cuore di questo percorso è il “Patto per la Lettura”, uno dei pilastri della politica culturale dell’Amministrazione Comunale e, in primis, della delegata alla cultura Antonietta Cozza; il Patto – che ha valso a Cosenza il titolo di “Città che legge” fino al 2026 – unisce biblioteche, editori, fondazioni e associazioni come “Erranze Letterarie” di Veronica Longo Ferriolo, che insieme ad Assunta Morrone, dirigente scolastico e scrittrice illuminata, ha contribuito alla nascita della Free Library presso il Gran Caffè San Francesco. L’inaugurazione della piccola biblioteca libera è stata arricchita dalla presentazione del libro “Aspersa” (Luigi Pellegrini Editore) di Stefania Chiaselotti.

Le Free Library

Non solo scaffali pieni di volumi, ma simboli di una comunità viva, che trova il modo di valicare con l’immaginazione i propri confini, facendoci diventare cittadini del mondo. Dalla Bibliocabina di Piazza Loreto alla nuova installazione in Piazza Europa, il progetto non si ferma: presto altri angoli di Cosenza diventeranno pagine di questo viaggio meraviglioso. Vuoi far parte di questa storia? Recati nelle free library cosentine, prendi un libro, lasciane uno tuo e unisciti al cammino.