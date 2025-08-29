HomeArea Urbana

Cosenza-Salernitana: viabilità modificata per il match, ecco le strade chiuse e i percorsi alternativi

La Polizia Municipale ha emanato un'ordinanza per disciplinare adeguatamente la viabilità intorno alla zona interessata dall'evento sportivo il 31 agosto

COSENZA – In previsione dell’incontro di calcio di campionato di serie C, stagione 2025/2026, Cosenza-Salernitana, in programma presso lo Stadio Comunale San Vito – G. Marulla, domenica  31 agosto 2025, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare adeguatamente la viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo, così da consentire l’afflusso ed il deflusso delle tifoserie e degli spettatori in modo ordinato, in tempi rapidi e senza rischi per la pubblica incolumità.
Si è reso necessario, pertanto, ottemperando alla richiesta di specifica regolamentazione della circolazione stradale su Viale Magna Grecia da parte della Questura, adottare un idoneo provvedimento al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva.
L’ordinanza della Polizia Municipale, istituisce, pertanto, per domenica  31 AGOSTO 2025, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessate esigenze,  il divieto di transito veicolare e pedonale, su:
  • VIALE MAGNA GRECIA.
  • VIA G. FORMOSO, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.
Il Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente per l’Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà anticipare e/o prolungare gli orari di chiusura delle strade in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico ed altre contingenze.
La Polizia Municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi:
-I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi;
-I veicoli diretti a Rende potranno percorrere via degli Stadi-via Panebianco;
-I veicoli provenienti da Rende potranno percorrere via Guglielmo Marconi-Via Degli Stadi;
-I pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi.
