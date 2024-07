Cosenza, ritardi per il Parco dei Nonni. Caruso si scusa: “un Sindaco non può fare e seguire tutto”

COSENZA – “A tutti i volontari della Terra di Piero, a Sergio Crocco ed ai miei concittadini sento la necessità di chiedere scusa per i ritardi relativi alla realizzazione del Parco dei Nonni, pur non avendo colpe dirette, perché un Sindaco non può fare e seguire tutto. Ciononostante me ne assumo la responsabilità. Gli intoppi o gli imprevisti amministrativi tecnico-burocratici non possono essere fattori di ostacolo o di ritardi nella realizzazione dell’ opera”. A dirlo è il sindaco di Cosenza, Franz Caruso.

È stato Sergio Crocco nei giorni scorsi ad esprimere profondo rammarico e forte delusione per il comportamento di Palazzo dei Bruzi. Si è detto perfino pronto allo sciopero della fame. “E non vogliamo essere presi in giro”. La collaborazione tra il Comune di Cosenza e la “Terra di Piero ODV”, sulla realizzazione del Parco inclusivo nell’area del Parco Morrone di Via Misasi risale alla fine dello scorso anno, quando l’apposta delibera di giunta sancì la nascita e la successiva realizzazione del progetto e i lavori affidati al settore 8 di palazzo dei Bruzi con apposita determina e impegno di spesa.

Caruso: “l’amarezza di Sergio è quella che provo anche io”

“Ho dato disposizioni perché si intervenga rapidamente – dice il primo cittadino –voglio che sia coinvolto nell’accelerazione delle attività propedeutiche all’avvio dei lavori lo stesso Sergio Crocco , con il quale ho avuto ieri una lunga telefonata. Il progetto è stato presentato al Comune proprio dalla Terra di Piero e prevede, all’interno del Parco Emilio Morrone di via Roma, un ampio spazio attrezzato ludico/motorio dedicato ai meno giovani della comunità al fine di favorirne la cura di sé e del proprio benessere psico/fisico relazionale in un’area centrale nel contesto urbano“.

Lo afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: “L’amarezza di Sergio è quella che provo anche io. Il Parco dei Nonni è un progetto che amo, che ho ritenuto immediatamente valido ed importante per la vita sociale e comunitaria dei nostri concittadini anziani. Sono stato felice, infatti, di aver apposto la firma, nello scorso dicembre, sulla delibera che lo approvava in una collaborazione tra il Comune di Cosenza e la “Terra di Piero ODV”. Collaborazione e sinergie che possono e devono proseguire per il bene della comunità

. Ho sempre ritenuto la Terra di Piero, accettando anche il giusto pungolo a volte ipercritico di Sergio fomentato certamente dall’amore verso la città e la parte più fragile di essa, fondamentale per le iniziative di solidarietà che mettono in campo da tanto tempo in favore, soprattutto, di quanti vivono un disagio. Per cui ribadisco la mia volontà e quella di tutta l’Amministrazione Comunale di realizzare il Parco dei Nonni all’interno del Parco Emilio Morrone di via Roma, superando i nuovi problemi tecnico/burocratici sorti. Insieme a Sergio faremo in modo che la ripartenza sia tempestiva al fine – conclude il sindaco – di consegnare il “Parco dei nonni” ai cittadini nel più breve tempo possibile”.