Cosenza, regolamento Tari in consiglio comunale: ecco le proposte all’emendamento

COSENZA – Tra i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di domani, mercoledì 10 Luglio 2024, figura l’approvazione del nuovo Regolamento TARI.

I Consiglieri Bianca Rende e Raffaele Fuorivia, rispettivamente presidenti dei gruppi “BRS” e “PSI”, proporranno al Consiglio l’approvazione di alcune modifiche che riguardano fattispecie peculiari, finora indicate in modo poco chiaro nel testo del Regolamento, che, per questa ragione, avevano finito per aumentare gli accessi agli uffici della società di riscossione da parte degli utenti, al fine ottenere una legittima correzione degli avvisi.

Con il proposito di ridurre l’elevato contenzioso che grava sui rapporti tra Comune e cittadini interessati, dunque, i suddetti consiglieri proporranno al Consiglio comunale di procedere alle seguenti modifiche degli artt. 8 e 10 dell’attuale Regolamento:

Modifica art. 8, Comma 10:

“ai sensi per gli effetti del DPR 445/2000, unità immobiliari adibite ad uso abitativo che non abbiano utenze idriche ed elettriche, devono considerarsi superfici non suscettibili di produrre rifiuti e quindi vengono esentate dal pagamento della tassa”.

Modifica art. 8, Comma 11:

“Analogamente, al punto che precede unità immobiliari non vendute dal costruttore e considerabili come beni-merce, purché sprovviste delle medesime utenze idrica ed elettrica, nono sono soggette alla tassa”. ‎

Modifica art.14 comma 3 (aggiungere lettera d)*

“Unico occupante che abbia eletto dimora, per motivi di lavoro o di studio, all’estero o in altro comune, purché si dimostri la circostanza che tale condizione abbia una durata superiore a 183 giorni all’anno, documentazione resa sempre ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000”.

Ritenendo che siffatte proposte vadano nella direzione di rendere la tassazione comunale sempre più equa e maggiormente corrispondente alla reale produzione dei rifiuti, i suddetti consiglieri confidano in una larga approvazione da parte del Consiglio.

Bianca Rende, capogruppo “Bianca Rende Sindaca”

Raffaele Fuorivia, capogruppo “PSI”