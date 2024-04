Cosenza: Piazzetta Toscano “strozzata” da una struttura di ferro e vetri rotti

COSENZA – Il Contratto Istituzionale di Sviluppo, meglio conosciuto con l’acronimo CIS, è un intervento per il recupero e la valorizzazione del centro storico. A Cosenza sono 90 i milioni, destinati al recupero e alla valorizzazione di alcuni immobili pubblici, nella parte storica della città.

Tra i vari interventi previsti, Piazzetta Toscano, la più importante area archeologica di Cosenza, perché qui sono stati rinvenuti resti di un’antica abitazione di epoca brettia. Un’area che presenta una copertura di vetro e ferro realizzata negli anni ’90, che avrebbe dovuto preservare questo importante sito.

Invece sta accadendo, come ha spiegato il docente di Restauro all’Unical, Gianluca Nava, incaricato dall’Amministrazione Comunale di bonificare il sito, che la struttura realizzata dall’architetto cosentino Marcello Guido, non valorizza la stratificazione archeologica della città, e presenta una serie di errori che compromettono in modo particolare l’antica abitazione di epoca brettia. A partire dall’impossibilità di eseguire gli adeguati lavori di conservazione, in quanto alcuni siti sono inaccessibili e la scelta dei materiali utilizzati.