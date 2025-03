Cosenza, parte domani la Fiera di San Giuseppe: programma, viabilità e divieti di sosta

- Advertisement -

COSENZA – Si inaugura ufficialmente, sabato 15 marzo, alle ore 11,00, l’edizione 2025 della Fiera di San Giuseppe, uno degli eventi più attesi dalla comunità cosentina e dai numerosi visitatori provenienti dalla provincia e da tutta la regione, e le cui origini risalgono indietro di ben 791 anni, al 1234, quando la Fiera venne istituita da Federico II di Svevia per agevolare gli scambi commerciali in alcune città del Sud che si affacciavano verso l’Oriente. Era una delle 7 fiere che lo “Stupor mundi” istituì a quel tempo, insieme a quelle, tra le più importanti, di Sulmona, Capua, Bari e Taranto. Alla Fiera di Cosenza fu dato inizialmente il nome di Fiera della Maddalena che poi divenne Fiera di San Giuseppe.

L’edizione 2025 è la quarta che sarà inaugurata dal Sindaco Franz Caruso e l’apertura ufficiale della Fiera è prevista, alle ore 11,00, sul Viale Giacomo Mancini, all’altezza di via Padre Giglio e della sopraelevata. E’ qui che inizia il percorso fieristico, con gli espositori dislocati lungo il viale Giacomo Mancini, fino al Parco “Nicholas Green”. “La città di Cosenza – sottolinea Franz Caruso alla vigilia dell’inaugurazione – vive pienamente la Fiera di San Giuseppe, non solo e non tanto per quanto rappresenta sul piano del commercio, ma anche e soprattutto come momento fortemente identitario della nostra comunità. L’auspicio – ha detto ancora il primo cittadino – è che i visitatori possano essere sempre più numerosi e che i residenti comprendano che varrà la pena sopportare qualche piccolo disagio legato alla viabilità, in nome di un evento tanto atteso che, nel segno della tradizione, si proietta nel futuro e nell’avvenire della città di Cosenza”.

Il programma

Nel programma di apertura della Fiera figura la riproposizione, dopo il successo dello scorso anno, de “La Fiera dello Stupor Mundi-Alla corte di Federico II di Svevia”, la teatralizzazione in strada, nei luoghi dell’esposizione fieristica, che richiama le origini della Fiera risalenti a quasi ottocento anni fa. Ne saranno protagonisti gli attori e i figuranti dell’Associazione “La Città del Sole” Tommaso Campanella, che, diretti da William Gatto, riproporranno la rievocazione storica del momento cruciale della lettura, da parte dell’Imperatore Federico II di Svevia, della bolla con la quale nel 1234 venne istituita la Fiera e, subito dopo, il corteo storico lungo il percorso fieristico.

L’edizione di quest’anno ospiterà nuovamente i Giganti di Varapodio, per due giorni, sabato 15 marzo, dalle ore 15,00 in poi, e lunedì 17 marzo, sempre dalle ore 15,00. Mercoledì 19 sarà la volta dell’Invasione di musica popolare (ore 15,00) a cura di “Cuore Etnico” con i “Tamburelli in fiera” di Roberto Bozzo. I visitatori della Fiera avranno, inoltre, la possibilità di visitare il Museo dei Brettii e degli Enotri a prezzo ridotto fino al 18 marzo e gratuitamente nella giornata clou del 19 marzo. Molto particolare l’attenzione che l’Amministrazione comunale ha voluto riservare quest’anno alle persone con disabilità che venerdì 21 marzo potranno accedere per tutto il giorno gratuitamente alle attrazioni del lunapark allestito all’interno della Fiera. La vera novità dell’edizione 2025 è la ripresa, dopo diversi anni, di “San Giuseppe Rock”, una importante appendice musicale dell’evento fieristico le cui origini risalgono al 1998 e che fu una felice intuizione di Franco Dionesalvi, al tempo assessore alla cultura dell’Amministrazione comunale guidata da Giacomo Mancini. I concerti di San Giuseppe Rock saranno dislocati, venerdì 21 e sabato 22 marzo, nel quartiere Spirito Santo. Al Mercato dell’Arenella sabato 22, dalle 11,00 alle 21,00, si riporterà un pezzo di Fiera nel centro storico, con un mercato artigianale di espositori locali ed un laboratorio per bambini.

L’evento clou della ripresa di San Giuseppe Rock sarà, sabato 22 marzo, in Piazza Spirito Santo, il concerto dei “Modena City Ramblers” (ore 21,00), preceduto dal live di “Marley Session Experience” (ore 20,00) e seguito, alle 23,00, da un Dj set. Il giorno prima (venerdì 21 marzo) San Giuseppe Rock si aprirà, alle 20,00, con il Dj set, cui seguirà, alle 21,00, il concerto di “‘O Zulu Sound System Live set” e, alle 22,00, da “Godugong and band”. Chiusura della serata di venerdì con, alle 23,00, “Alia & Spk Down to the Deep live set”.

La chiusura delle scuole durante la Fiera

Nei giorni della Fiera di San Giuseppe, dal 15 al 19 marzo, il Sindaco Franz Caruso ha, con propria ordinanza, disposto la chiusura, di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, privati e parificati: Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, Convitto nazionale, Scuole dell’infanzia pubbliche. La chiusura non è stata disposta per le scuole dell’infanzia private e per i nidi d’infanzia. Nel provvedimento di chiusura, dal 15 al 19 marzo, rientra anche il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio”. L’ordinanza dà, però, facoltà ai dirigenti scolastici e al direttore del Conservatorio di musica “Giacomantonio”, di valutare l’apertura dei propri istituti per autorizzare lo svolgimento di attività concorsuali e/o progetti calendarizzati negli stessi giorni e relativi ad attività extra curriculari.

Nell’ordinanza del Sindaco Franz Caruso è prevista, inoltre la chiusura anticipata, dal 14 e fino al 19 marzo, dell’Istituto d’Istruzione Superiore Da Vinci – Nitti per la predisposizione dell’area fieristica, in quanto lo stesso Istituto ricade proprio nell’area maggiormente interessata dalla Fiera di San Giuseppe.

I provvedimenti riguardanti la viabilità e la sosta

Il Comando della Polizia Municipale ha ritenuto necessario adottare una serie di provvedimenti di disciplina del traffico, anche nelle giornate di allestimento e disallestimento dell’evento fieristico. Si tratta di misure volte a salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada e dei partecipanti all’evento, nonché la fluidità della circolazione stradale, limitando nel contempo i disagi per la cittadinanza.

In particolare, i provvedimenti della Polizia Municipale hanno istituito, fatte salve ulteriori integrazioni, a seguito di eventi successivi e/o verifiche anche in relazione al flusso di traffico veicolare e pedonale, dalle ore 18,00 del 15 Marzo alle ore 7,00 del 24 marzo:

il divieto di sosta con rimozione, su:

– via A.Milano, da via XXIV Maggio a Viale Giacomo Mancini, su ambo i lati;

– Via Paul Harris, lato destro, da via XXIV Maggio a viale G. Mancini;

– Via A.Giuliani/Duca Degli Abruzzi, lato destro, da via XXIV Maggio a viale G. Mancini;

– Via Galliano, lato destro, dal civico n. 10 a viale G. Mancini.

Inoltre, dalle ore 18,00 di oggi alle ore 7,00 del 20 Marzo, viene istituito il divieto di sosta con rimozione su:

VIA G.MARAFIOTI, da via Mirabelli a via P. Borsellino;

TRAVERSA da via C.Curcio a viale G. Mancini (altezza del Supermercato MD), lato destro;.

TRAVERSA da viale G. Mancini a via Mirabelli (all’altezza del Negozio di ottica), lato destro;

VIA A.SCOPELLITI, su ambo i lati, da piazza G. Impastato a via L. Grasso.

VIA A.MARINO, su ambo i lati, da via Popilia a viale G. Mancini.

VIALE G. MANCINI, per tutta la sezione stradale del tratto compreso tra via G. Marafioti e la Rotonda con via L. Mancuso e via Caduti di Razza’, incluse le corsie complanari.

VIA PIO LA TORRE, su ambo i lati, nei pressi dei civici nr.34-36 e fino a viale G. Mancini, così come indicato e delimitato dalla segnaletica in loco.

BRETELLA DI RACCORDO tra viale G. Mancini e la Rotonda tra via Popilia e via A. De Fiore, su ambo i lati.

VIA POPILIA, lato destro, da via A. De Fiore a via F. Palermo.

Inoltre, dalle ore 24,00 del 13 Marzo alle ore 7,00 del 20 Marzo è istituito il divieto di transito su:

VIALE G. MANCINI:

carreggiata sud: da via Pio La Torre a via G. Marafioti.

carreggiata nord: da via G. Marafioti a via L. Mancuso, eccetto il tratto da via A. Scopelliti a via A. Marino.

VIA A. SCOPELLITI, tratto da via L. Grasso a piazza G. Impastato.

Il provvedimento della Polizia Municipale istituisce, inoltre, dalle ore 24,00 del 13 Marzo alle ore 7,00 del 20 Marzo

IL DOPPIO SENSO di MARCIA su

VIALE G. MANCINI, nel tratto che va da via Pio La Torre alla Rotatoria tra viale G. Mancini-via L. Mancuso e via Caduti di Razza’.

E ancora, dalle ore 6,00 del 15 Marzo alle ore 7,00 del 20 Marzo,

IL DIVIETO di TRANSITO, su

VIALE G. MANCINI, dalla bretella di raccordo con la Rotonda tra via Popilia e via-A. De Fiore e la Rotonda con via C.Baccelli/F.Palermo.

IL SENSO UNICO DI MARCIA, sulla BRETELLA DI RACCORDO da viale G. Mancini alla Rotonda tra via Popilia e via A. De Fiore (altezza Eurospin)

Infine, viene istituito, in caso di elevata concentrazione e movimentazione pedonale il DIVIETO di TRANSITO su:

VIA G. MARAFIOTI, da via Popilia a via P. Borsellino.

Sarà consentito l’accesso ai veicoli degli operatori commerciali per il tempo strettamente necessario all’allestimento del posteggio.

Le linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della Fiera.

Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti e in relazione ai flussi pedonali, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.