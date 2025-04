Cosenza, operativa la Centrale di sterilizzazione all’ospedale Annunziata: “moderna e tecnologica”

- Advertisement -

COSENZA – È operativa, dopo circa un anno e mezzo di lavori e un investimento di 2 milioni di euro di fondi aziendali, la nuova Centrale di sterilizzazione dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. I lavori hanno interessato la riqualificazione e l’ ammodernamento radicale degli ambienti, con il rifacimento completo di tutte le opere civili e la realizzazione di una nuova compartimentazione, moderna e maggiormente adeguata alle esigenze degli ambienti sterili.

“È evidente – ha detto il dg dell’Ao di Cosenza Vitaliano De Salazar – il mosaico che stiamo costruendo. A breve la figura sarà totalmente realizzata, cioè la figura di un ospedale efficiente e pulito, altamente tecnologico e questo è un altro tassello di alta tecnologia”. Gli interventi di ristrutturazione sono stati realizzati per “fasi indipendenti” al fine di garantire la continuità operativa delle operazioni di sterilizzazione garantite attiva h24.

La nuova Centrale di sterilizzazione

“La Centrale è stata ammodernata completamente – ha spiegato Emiliano Biagini, responsabile della Centrale di sterilizzazione dell’Azienda ospedaliera – e sono state aggiunte delle postazione dedicate per quanto riguarda le endoscopie. Un processo di sterilizzazione è tale se segue tutte le fasi correttamente, dall’accettazione al lavaggio, passando per la termo disinfettazione fino alla sterilizzazione e all’assemblagio dei kit. Tutto questo percorso, seguito alla lettera, garantisce il prodotto sterile che poi arriva direttamente in sala operatoria attraverso ascensori dedicati. Inoltre, con i nuovi macchinari si è recuperata mezz’ora sul processo di sterilizzazione”.