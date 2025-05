Cosenza: nomine “fatte in casa”, consiglieri minoranza «silenzio assordante dell’onorevole Orrico sui concorsi»

- Advertisement -

COSENZA – Continua a tenere banco la vicenda legata alle nomine “fatte in casa” ovvero le due recenti selezioni pubbliche per i profili di istruttore direttivo amministrativo e di istruttore amministrativo del Comune di Cosenza. I consiglieri comunali di Cosenza, appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza Francesco Spadafora, Giuseppe D’Ippolito, Ivana Lucanto, Michelangelo Spataro, Francesco Caruso, Francesco Cito, Alfredo Dodaro, Francesco Luberto e Antonio Ruffolo si chiedono “dov’è finita la ‘coerenza’ pentastellata?” e attaccano Anna Laura Orrico.

“E’ veramente tragicomica, per non dire solo tragica, la politica utilizzata dall’onorevole Orrico sempre pronta a denunciare complotti, brogli e nefandezze perpetrate, a suo dire, in danno del movimento 5 stelle i quali, convinti di avere l’esclusiva della moralità e della legalità, “gridano” allo scandalo ad ogni piè sospinto, quando invece sono in realtà proprio loro ad essere avvezzi a vecchie logiche di potere rispetto a chi con tanta fatica fa seriamente politica cercando di cambiarle”.

“Ne è prova il silenzio tombale dell’onorevole – scrivono i consiglieri d’opposizione – di fronte alle gravi criticità che abbiamo denunciato pubblicamente riguardo alle recenti selezioni pubbliche del Comune di Cosenza laddove tra i vincitori figurano persone strettamente legate al Sindaco sia in termini familiari che professionali. Rileviamo che in questo spiacevole caso la parlamentare preferisce voltarsi dall’altra parte quando il problema tocca i suoi alleati politici”.

Legalità e trasparenza a corrente alternata

Dobbiamo riconoscere che l’onorevole Orrico è sempre in prima linea quando si tratta di attaccare gli avversari politici, sempre pronta a evocare principi di legalità e trasparenza che, a quanto pare, valgono solo a corrente alternata. Ci chiediamo: dov’è finita la tanto sbandierata “coerenza” pentastellata? Dove sono i principi di trasparenza e meritocrazia che il M5S dice di incarnare? Forse questi valori valgono solo quando fa comodo dal punto di vista elettorale?”.

Complice silenzio nonostante la presenza pentastellata in Giunta

“Il silenzio dell’onorevole Orrico è ancor più grave se si considera che nella Giunta comunale di Cosenza siede anche un rappresentante del Movimento 5 Stelle. Evidentemente, la fedeltà all’alleanza politica locale vale più dei principi etici che il Movimento proclama a parole ma disattende nei fatti. Invitiamo l’onorevole Anna Laura Orrico a uscire dal silenzio e a esprimere una posizione chiara sui concorsi del Comune di Cosenza. I cittadini hanno il diritto di sapere se i principi di trasparenza e legalità valgono sempre o solo quando fa comodo. La credibilità di un rappresentante delle istituzioni si misura anche dalla coerenza tra le parole e i fatti”.