Cosenza: morto nel carcere di Parma il 69enne boss cosentino Ettore Lanzino

PARMA – È morto a 69 anni nel carcere di Parma Ettore Lanzino, 69 anni, indiscusso boss del capoluogo cosentino: la sua figura era legata alla storia delle cosche bruzie per esserne stato il capo fino al suo arresto .”Ettaruzzu”, come veniva soprannominato si è spento nel carcere emiliano dove era detenuto dal 2012 in regime di 41 bis.

L’ex “primula rossa”, latinate da 4 anni, venne catturato dai Carabinieri nel novembre del 2012 all’interno del condominio ‘Residence park’ di via Adige a Rende. Condannato all’ergastolo con sentenza definitiva per gli omicidi di Francesco Bruni, Vittorio Marchio e Marcello Calvano e a trent’anni per la uccisione di Enzo Pelazza, Lanzino era cresciuto all’ombra del potente capobastone Franco Pino, divenuto poi collaboratore di giustizia nel 1995 Poco più di un anno fa il nome di Lanzino figurava tra le richieste di condanne per gli imputati del procedimento scaturito dall’inchiesta “Reset“, coordinata dalla Dda di Catanzaro sulla presunta presenza di una Confederazione di ‘ndrangheta cosentina formata da sette diversi gruppi criminali.