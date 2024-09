Cosenza, lunedì l’inaugurazione della Biblioteca comunale dei bambini intitolata a Rosanna Rovito

COSENZA – “Prosegue spedito il nostro cammino, che abbiamo percepito sempre come un vero e proprio dovere sociale, verso una diffusione sempre più capillare del libro e della cultura della lettura, uno dei capisaldi della nostra azione amministrativa e che da lunedì 30 settembre si arricchirà di un nuovo e significativo capitolo, rivolto questa volta ai nostri cittadini più piccoli, i bambini”. Lo afferma il Sindaco Franz Caruso nell’annunciare per lunedì 30 settembre, alle ore 17,30, al Museo dei Brettii e degli Enotri, l’inaugurazione della Biblioteca comunale dei bambini intitolata a Rosanna Rovito.

“Rosanna Rovito – ha sottolineato Franz Caruso – era una giovane amica e nostra concittadina la cui vita è stata spezzata da un lunga e sofferta malattia, contro la quale aveva combattuto con fede e con grande coraggio, senza arrendersi mai. Il fatto di eternarne il ricordo con questa intitolazione è anche un riconoscimento al suo impegno nel sociale che era noto a tutti”. Il Sindaco ha anche ringraziato tutte, nessuna esclusa, le associazioni che a vario titolo hanno consentito con il loro impegno di far nascere la Biblioteca comunale dei bambini in una vera e propria gara di solidarietà. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti la figlia di Rosanna Rovito e la sorella Katia che ha donato gli arredi della nuova biblioteca. Dopo il taglio del nastro, seguiranno spettacoli per bambini e laboratori artistici.

“Favorire percorsi di avvicinamento alla lettura, partendo dai bambini, è per noi estremamente importante – prosegue Caruso – perché riteniamo fondamentale, sin dai primi anni di vita, il ruolo che il libro possa ancora avere, pur in presenza di una società fortemente tecnologizzata, come volàno di conoscenza e formazione, capace di favorire lo sviluppo e la crescita, così come la condivisione e lo scambio dei saperi. Abbiamo dedicato attenzione alla cultura del leggere sin dal nostro insediamento e con l’aiuto indispensabile di validissime collaboratrici, come la consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza e la direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri, Marilena Cerzoso, abbiamo partecipato al progetto “Città che legge” promosso e curato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) del Ministero della Cultura, attivando il “Patto locale per la lettura di valenza intercomunale” e che ha consentito a Cosenza di essere riconosciuta nel novero delle “città che leggono”. In continuità con questo progetto abbiamo deliberato in giunta anche l’istituzione delle Biblioteche dei quartieri. La prima, la Biblioteca Chiappetta-Stancati, l’abbiamo inaugurata la scorsa estate in Corso Garibaldi. La prossima la inaugureremo lunedì al Museo dei Brettii e degli Enotri e sarà la Biblioteca comunale dei bambini intitolata a Rosanna Rovito.

La consigliera delegata alla Cultura Antonietta Cozza ha ricordato la genesi del progetto, nato soprattutto dalla volontà di un gruppo di donne che, persuase del grande valore dell’educazione alla lettura, hanno deciso di attivarsi per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di libri ed arredi. “A dare impulso al progetto – ha ricordato ancora Cozza – sono stati l’Inner Wheel club di Cosenza, retto, allora, dalla presidente Silvana Gallucci e che, oggi, con la nuova presidente Rosa Gallo, può orgogliosamente gioire per il risultato raggiunto, e l’Associazione “L’Albero dei Sorrisi Odv”con la Vice Presidente Emilia (Rosellina) Pietramala, che ha dato un considerevole supporto alla nascita di questa importante Biblioteca. Nel corso dell’inaugurazione di lunedì – ha concluso Antonietta Cozza – ricorderemo tutte le altre associazioni e tutti i soggetti che hanno concorso al raggiungimento di questo obiettivo”.