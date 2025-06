Cosenza, l’UGL denuncia Municipia: “gravi disservizi nella riscossione tributi”

- Advertisement -

COSENZA – Domani mattina alle ore 11, presso la sede provinciale dell’UGL a Cosenza (via Ruffilli 123, angolo via N. Serra – via A. Moro), si terrà una conferenza stampa convocata dal sindacato per illustrare i motivi della denuncia formale contro “Municipia”, la società concessionaria del servizio di riscossione tributi per il Comune di Cosenza. Interverranno il segretario confederale Guglielmo Nucci, il segretario della Federazione Credito-Riscossione Francesco Rovere e il segretario della Federazione Pensionati Donato Malvasi.

“Abbiamo inviato una denuncia ufficiale, tramite PEC, al Garante Regionale del Contribuente, prof. Muleo – spiegano i rappresentanti dell’UGL – a fronte dei gravi disservizi che da tempo penalizzano i cittadini, in particolare quelli più fragili come gli anziani”.

Secondo il sindacato, i disagi sono stati già segnalati lo scorso settembre durante un incontro con il sindaco di Cosenza. Ma la situazione, si legge nella nota, «è ulteriormente peggiorata al punto da generare veri e propri problemi di ordine pubblico, soprattutto nella sede di Palazzo Ferrari, dove si verificano spesso difficoltà nell’accoglienza degli utenti».

Tra le criticità evidenziate, anche numerosi errori nelle comunicazioni ai contribuenti, relativi sia alla quantificazione delle somme dovute, sia ai dati contenuti negli avvisi di pagamento. L’UGL ribadisce così il proprio impegno nel tutelare i cittadini e nel richiamare le istituzioni e i concessionari al rispetto di standard di servizio adeguati.