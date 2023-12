Cosenza, Luberto «bene la mozione per aumentare sportelli e i controlli di Municipia»

COSENZA – Il consigliere comunale Francesco Luberto del gruppo consiliare ‘Bianca Rende Sindaca’ esprime “soddisfazione per l’approvazione all’unanimità da parte del consiglio comunale di Cosenza, della mozione formulata dal nostro gruppo consiliare, anche sottoscritta da alcuni consiglieri appartenenti alla minoranza”.

Con la mozione infatti “si è dato indirizzo all’amministrazione a che si preveda un maggior numero di sportelli presso l’ufficio tributi, al fine di riportare alla normalità il flusso dei cittadini attualmente abnorme, considerata anche la tuttora pendente procedura di definizione agevolata prorogata al 31.01.2024, nonché a far sì che l’Agente per la Riscossione Municipia provveda ad effettuare le verifiche necessarie per una corretta individuazione dei tributi da riscuotere, onde evitare ricorsi tributari da parte dei contribuenti che potrebbero rivelarsi in tutto o in parte fondati”.

“Tale mozione è stata presentata – spiega ancora Luberto – in considerazione alle problematiche legate all’enorme disagio che migliaia di cittadini di Cosenza lamentano in relazione ad avvisi, cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento che riportano richieste di somme non dovute o comunque errate nel loro preciso ammontare, per come anche riconosciuto dal consigliere comunale delegato ai tributi, ritenendo assolutamente urgente che l’amministrazione comunale unitamente a Municipia provveda a prevedere i necessari correttivi”.

“Auspichiamo – conclude il consigliere comunale – che in tempi brevi si avvii una concreta azione amministrativa in ossequio ad un giusto ed equo rapporto tra i contribuenti ed ente comunale in quanto assistiamo quotidianamente a interminabili file cui sono costretti gli utenti che affollano gli uffici per ottenere legittimamente correzioni o addirittura sgravi per importi non dovuti o duplicati per la medesima unità abitativa”.