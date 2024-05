Paola: incidente alle giostre, due persone indagate e ‘Revolution’ sotto sequestro

PAOLA (CS) – Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per l’incidente avvenuto sabato scorso, 4 maggio, al luna park allestito a Paola in occasione dei festeggiamenti per San Francesco. L’accusa, nei confronti del proprietario della giostra e dell’operatore che si occupava dei comandi, è di lesioni personali colpose per il ferimento di una ragazza di 16 anni, precipitata dalla giostra “Revolution“.

La giovane ha riportato diverse contusioni e una frattura lombare. Secondo quanto emerso fino ad ora, la ragazza, subito dopo la partenza è stata sbalzata sulle griglie di ferro in quanto il sistema di sicurezza si sarebbe sganciato. Sotto sequestro anche la struttura teatro dell’incidente.