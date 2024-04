Cosenza, le rubano la borsa a messa: lancia un appello e il ladro restituisce il telefono

COSENZA – Ieri mattina, nella chiesa di Sant’Aniello Abate, in via Panebianco a Cosenza un ladro ha rubato la borsetta di una pensionata mentre era in chiesa che pregava durante la celebrazione della messa. Il ladro ha agito in piena funzione eucaristica approfittando del momento di distrazione dell’anziana donna rubandole la borsetta, con all’interno circa 100 euro e un telefonino, e dileguandosi in pochi secondi.

La donna, nel pomeriggio, tramite i social, con l’aiuto di un nipote, ha rivolto un appello al ladro: “tenetevi pure i soldi, ma ridatele il telefonino”. Sul cellulare infatti custodiva gelosamente le fotografie dei suoi familiari. L’appello ha fatto il giro del web e così in serata lo smartphone è stato recapitato alla legittima proprietaria.