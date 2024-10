Cosenza, lavoratrici asili nido nell’incertezza. Usb: “Sindaco assente in Prefettura, ci ignora”

COSENZA – “Sindaco Franz Caruso assente in Prefettura ma sempre presente alle inaugurazioni. A distanza di oltre un mese e mezzo dalla proclamazione dello stato di agitazione, nonostante numerose mail e convocazioni, dialoghi ripetuti con il consigliere delegato e persino un sollecito formale del Prefetto per l’apertura delle procedure di raffreddamento, il sindaco continua a ignorare e rifiutare ogni incontro con il sindacato e le lavoratrici”. Così scrive in una nota il sindacato Usb Lavoro Privato Cosenza.

Questa chiusura ostinata è ingiustificabile e vi è una grave inadempienza istituzionale. Assenze giustificate con problemi fisici, ma nello stesso periodo il sindaco è stato avvistato più volte in occasioni pubbliche: inaugurazioni, dibattiti televisivi, interviste dal vivo e persino all’apertura di esercizi commerciali privati. Con tutto il rispetto per i titolari di tali attività, e per i portatori di alcune iniziative, non possiamo non constatare l’ignoranza totale verso le preoccupazioni che le lavoratrici degli asili nido hanno sollevato e le proposte migliorative già presentate dalla nostra O.S. . Ci chiediamo: perché le porte della Regione sono sempre aperte quando si parla di stadio e pallone, ma restano chiuse quando si discute di welfare, del diritto all’educazione, dell’infanzia e della dignità lavorativa? Basta raccontarci la favola delle impossibilità di dialogo tra comune e regione! – conclude il sindacato – Se continueranno il silenzio e le mortificazioni nei confronti delle lavoratrici l’USB Lavoro Privato Cosenza proclamerà lo sciopero. È tempo che il Comune di Cosenza dimostri di avere a cuore non solo le inaugurazioni, ma anche i diritti e il benessere delle lavoratrici e dei bambini di questa città. USB Lavoro Privato Cosenza