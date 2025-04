Cosenza: la celebrazione di uno dei giorni più significativi della storia della Repubblica Italiana

- Advertisement -

COSENZA – Domani, venerdì 25 aprile ricorre la Festa della Liberazione ovvero la fine dell’occupazione nazifascista avvenuta proprio il 25 aprile 1945, al termine della Seconda Guerra Mondiale. In quel giorno, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione generale contro le truppe tedesche e i fascisti. È una giornata di memoria e di gratitudine verso tutti coloro che hanno combattuto per la libertà e la democrazia. Tutta Italia festeggia il 25 aprile perché dopo anni di dittatura fascista e l’occupazione tedesca durante la Seconda guerra mondiale, la data del 1945 segna il momento in cui i partigiani, insieme agli alleati, riuscirono a liberare le principali città del nord Italia, come Milano e Torino.

A Cosenza, in Piazza Vittoria, alle ore 10,30 si terrà la cerimonia dell’alza bandiera, la lettura del messaggio del Ministro della Difesa, di una preghiera ai Caduti di tutte le guerre e la deposizione di una corona al loro Monumento.

Saranno presenti le Autorità civili, militari e religiose e uno schieramento interforze composto da unità dei Carabinieri, dell’Esercito, della Polizia di Stato, del Corpo Forestale, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dinanzi al Prefetto della provincia di Cosenza, dott.ssa Rosa Maria Padovano. Nel pomeriggio, alle ore 18,00 si effettuerà la cerimonia dell’ammaina bandiera.