Cosenza-Juve Stabia: tra lavori e Viale Magna Grecia chiuso: «se possibile raggiungere lo stadio a piedi»

COSENZA – È l’invito della polizia Municipale di Cosenza dopo l’ordinanza che impone la chiusura di Viale Magna Grecia in occasione della gara tra Cosenza e Juve Stabia in programma sabato pomeriggio al Marulla. Chiusura che va ad aggiungersi alle già grosse difficoltà nel percorrere Via Degli Stadi per i lavori che riguardano la rotonda di Città 2000.

Per questo la Polizia Municipale «consiglia, per quanto possibile, di avviarsi per tempo e di raggiungere lo stadio possibilmente a piedi, anche in considerazione delle difficoltà di raggiungerlo in auto per i lavori in corso alla rotatoria di Città 2000».

Le modifiche alla circolazione per sabato 26 ottobre

Dunque, in occasione della partita di sabato Cosenza-Juve Stabia allo stadio San Vito-Marulla, valevole per la decima giornata del campionato di serie B e in programma sabato, 26 ottobre, alle ore 15:00, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare la viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo, così da consentire l’afflusso ed il deflusso delle tifoserie in modo ordinato, in tempi rapidi e senza rischi per la pubblica incolumità. Il provvedimento si è reso necessario per ottemperare alla richiesta di specifica regolamentazione della circolazione stradale su viale Magna Grecia da parte della Questura di Cosenza e ravvisata l’esigenza di adottare lo stesso provvedimento viabilistico al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva.

Divieto di transito veicolare e pedonale

In particolare è stato istituito per sabato 26 ottobre, dalle ore 12,00 alle ore 18,00, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito, veicolare e pedonale, eccetto i mezzi autorizzati, su:

• VIALE MAGNA GRECIA • VIA G.FORMOSO, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia. Il Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente per l’Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà anticipare e/o prolungare gli orari di chiusura delle strade, istituiti con l’ordinanza, in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico ed altre contingenze. La Polizia Municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi: -I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi; -I veicoli diretti a Rende potranno percorrere via degli Stadi-via Panebianco; -I veicoli provenienti da Rende potranno percorrere via G. Marconi-Via Degli Stadi; I pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi