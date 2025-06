Cosenza: inaugurata la 34 Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero

COSENZA – E’ stata densa di appuntamenti la prima delle tre giornate della 34ª Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza e Assocamerestero, in collaborazione con Unioncamere.

Valentini: “Il Made in Italy è Cuore, Dedizione e Eccellenza”

Una prima giornata che ha fatto registrare la presenza del Viceministro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, il quale ha sottolineato come “il Made in Italy è il biglietto da visita dell’Italia e che non è soltanto dove si producono i prodotti di eccellenza ma come si si fanno, con il cuore e dedizione”.