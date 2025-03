Cosenza, in tanti alla “prima” del San Giuseppe Rock. Stasera il concerto dei Modena City Ramblers

- Advertisement -

COSENZA – Il via ieri sera in Piazza Spirito Santo, con il Dj set seguito dal concerto di ‘O Zulu Sound System Live set alle 21:00, da Godugong and band alle 22:00 per terminare con Alia & Spk Down to the Deep live set. Il San Giuseppe Rock è tornato nel centro storico della città. E la manifestazione nata nel 1998 su iniziativa di Franco Dionesalvi, allora assessore alla cultura, ha richiamato tanti giovani. Stasera, sabato 22 marzo, la serata più attesa con il concerto dei Modena City Ramblers alle 21:00, preceduto alle 20:00 da Marley Session Experience (un momento a cura dell’omonimo collettivo che sostiene e promuove progetti artistici e musicali emergenti) e ) e seguito, alle 23,00, da un Dj set.

San Giuseppe Rock: Non solo musica, artigianato e laboratori creativi

Ma il San Giuseppe Rock non è solo musica, ma anche stand espositivi, laboratori creativi, ed artigianato. Tra i luoghi centrali dell’iniziativa c’è Piazza Mercato “Arenella”, riattivata oggi, come luogo pubblico e collettivo, grazie a un lavoro di cura e collaborazione. Gli eventi dell’area sono curati dal progetto Cosmo Cosenza – Micromondi, percorso di attivazione culturale e territoriale che da mesi opera nei quartieri della città vecchia attivando processi collettivi e reti locali.

L’allestimento della piazza, ideato e realizzato da Studio Crea, ospita il MACS – Mercato Artigianale del Centro Storico. Accanto al mercato si sviluppa una zona dedicata agli stand espositivi fino alle 19:00 così come i laboratori Manuali per Bambini e Bambine a cura di Daniele Scarpelli – con Cous Cous e Stefano Cuzzocrea. All’Arenella anche musica con Italia Serie Oro Dj Set e i Mujina Crew Dancehall Raggae prima di spostarsi tutti a Piazza Spirito Santo per l’atteso concerto dei Modena City Ramblers.

Francesco Alimena “un successo la prima giornata”

“Un successo la prima giornata di San Giuseppe Rock”. Lo afferma il consigliere delegato al Centro Storico di Cosenza, Francesco Alimena, esprimendo soddisfazione per la partecipazione di pubblico registrata di circa 500 persone. “L’iniziativa di musica, mercati, laboratori e attività culturali – prosegue Alimena- che si sviluppa tra Piazza Mercato Arenella e Piazza Spirito Santo, è nata con l’intento di riportare simbolicamente la Fiera e la sua festa più iconica nel centro storico, in quei luoghi che per secoli ne hanno rappresentato il cuore. Una riapertura che è anche un passaggio di testimone, tra storia e presente, tra il ricordo delle fiere passate e la possibilità di abitare nuovamente questi spazi con altri linguaggi, altre visioni”. San Giuseppe Rock è un progetto che mette in rete pratiche artistiche, musica, editoria indipendente e cura dello spazio pubblico. Un’occasione per tornare nei luoghi della Fiera e rivederli vivi, oggi, in una forma nuova e condivisa.