Cosenza, guardia giurata aggredita al pronto soccorso: «non siamo carne da macello»

COSENZA – Un’altra aggressione in Pronto Soccorso e stavolta la vittima è una guardia giurata di 27 anni. E’ accaduto ieri nella struttura di emergenza dell’ospedale Annunziata di Cosenza dove è stato aggredito l’addetto al servizio di vigilanza.

A denunciare, alla nostra testata, è lo stesso agente il quale racconta che durante il regolare servizio, c’era un paziente psichiatrico, tenuto in corsia per diverse ore. L’uomo stanco della lunga attesa si è agitato ed ha iniziato a ribellarsi contro il personale sanitario e l’utenza stessa. A quel punto la guardia giurata è intervenuta per calmare e gestire la situazione ma il paziente, che non doveva trovarsi in pronto soccorso per così tanto tempo, si è scagliato violentemente contro l’addetto alla sicurezza provocandogli un trauma cranico e cinque giorni di prognosi.

“Siamo costretti a lavorare lì ma non siamo carne da macello – dice a quicosenza il 27enne -. Andiamo a lavorare per ‘un pezzo di pane’ però vorremmo avere più accortezza e tutela. Il paziente doveva essere gestito, in quanto psichiatrico, diversamente e con più celerità ma per questioni burocratiche, non c’era – all’Annunziata di Cosenza – posto per il TSO. Solo dopo la mia aggressione e l’intervento dei vigili è stato trasferito a Reggio. Fortunatamente è la prima volta che subisco un’aggressione di questa gravità ma in passato è successo ad altri miei colleghi. Siamo costretti a subire – conclude la guardi giurata – ripetuti attacchi per trascuratezza. Per i pazienti psichiatrici bisogna creare dei corridoi preferenziali per non caricare, maggiormente, la situazione del pronto soccorso e creare pericolo per chi lavora e per chi attende, pazientemente, di essere curato”.