Cosenza: gli armadietti degli infermieri dell’Annunziata (in uno scantinato) scassinati

- Advertisement -

COSENZA – Una foto pubblicata su Facebook, presumibilmente da un’infermiere o un operatore dell’Annunziata, in poche ore sta facendo il giro dei social. Una denuncia non solo sulle condizioni in cui sono costretti a cambiarsi per il loro turno di lavoro (uno scantinato sotto il Pronto Soccorso) gli infermieri. Ma soprattutto, si legge ancora nella denuncia – anche un tentativo di furto, con gli armadietti scassinati e il contenuto scaraventato a terra da qualcuno che si è introdotto furtivamente all’interno della struttura ed ha messo tutto a soqquadro. Le immagini sono eloquenti così come la situazione di disagio.

«Queste sono le condizioni nelle quali versano gli infermieri dell’Annunziata di Cosenza – si legge nel post. Sono costretti a spogliarsi in un scantinato sotto il pronto soccorso senza nessuna sicurezza e in condizioni igieniche disastrose. Stanotte qualcuno ha pensato bene anche di sventrare e svaligiare gli armadietti convinti di trovare chissà che. Resta il fatto che la dirigenza di questa azienda non tutela minimamente i propri dipendenti ne tanto meno li mette in condizioni di lavorare con dignità. Non saranno eroi ma trattarli peggio dei detenuti di Guantanamo non mi sembra nemmeno il caso. A Voi le considerazioni».

Secondo quanto emerso a compiere il tentativo di furto e a fare razzia degli armadietti, sarebbe stato un cittadino extracomunitario, che avrebbe avuto tranquillamente accesso in questa sorta di scantinato riservato al personale infermieristico. Lo stesso personale infatti, da tempo avrebbe segnalato la situazione di facile accesso allo spogliatoio anche alle sigle sindacali.