Cosenza: furti d’auto e cavalli di ritorno, blitz all’alba dei carabinieri. Sei misure cautelari

COSENZA – L’operazione è scattata alle prime ore di oggi in città nella zona di Via degli Stadi.I militari del comando provinciale di Cosenza stanno eseguendo 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti. Nello specifico per due è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altre tre sono finite ai domiciliari e per una è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli arresti sono stati eseguiti tra Cosenza, Altomonte e San Lucido.

Secondo quanto emerso il blitz riguarderebbe il fenomeno dei furti di autovetture e relative richieste estorsive, cosiddetto “cavallo di ritorno“.

In aggiornamento