Cosenza, elude posto di blocco ma viene fermato e fornisce false generalità: arrestato

COSENZA – Continuano incessanti i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato nel centro cittadino. Ieri un soggetto ha cercato di eludere un posto di controllo accelerando improvvisamente a bordo di autoveicolo. Il fuggitivo, dopo un inseguimento per le vie cittadin,e è stato raggiunto dalla Volante e fatto scendere dal veicolo per l’identificazione.

L’uomo ha poi cercato di fornire false generalità ai poliziotti che, dopo accurati controlli, è stato identificato compiutamente. Il soggetto, con svariati pregiudizi di polizia, è stato quindi tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione a pubblico ufficiale. Su disposizione della locale Procura coordinata dal Procuratore della Repubblica Mario Spagnuolo, è stato trattenuto nel proprio domicilio in attesa dell’istaurando giudizio direttissimo.