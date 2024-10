Cosenza: elezioni Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Guarnieri primo eletto (93%)

COSENZA – Dopo tre giorni di votazioni per eleggere i membri degli organi istituzionali dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cosenza per gli anni dal 2025 al 2028, oggi lo scrutinio delle schede degli odontoiatri ha decretato un risultato plebiscitario che ha visto, ancora una volta, riconfermata la piena fiducia degli odontoiatri della provincia di Cosenza alla lista guidata dal Presidente uscente Dr. Giuseppe Guarnieri che è risultato il primo degli eletti con il 93% delle preferenze, seguito dagli altri componenti la sua lista, nell’ordine i dottori Angelo Argondizza, Mario Buffone, Alessandra Olivito e Rosa Maria Procopio.

Il Presidente Guarnieri al termine dello scrutinio ha dichiarato: “Questo risultato, di cui non nascondo la grande soddisfazione, dimostra innanzitutto la stima e l’apprezzamento dei miei Colleghi per il lavoro svolto in tutti questi anni con grande abnegazione, equilibrio e senso di responsabilità e rafforza quella che è la linea da me indicata e cioè di proseguire nel segno della continuità, a tutela della salute pubblica, a difesa della categoria e della professione odontoiatrica, come recita lo slogan scelto per la presentazione della stessa lista”.

“Tutto ciò in pratica si traduce in un qualificato aggiornamento professionale, in una linea dura contro l’esercizio abusivo della professione odontoiatrica e contro le pubblicità scorrette che impazzano anche sul web; pubblicità ingannevoli e suggestive verso le quali i pazienti vengono ingenuamente attratti che danneggiano non solo l’immagine della categoria, ma anche i colleghi rispettosi delle leggi. In ultimo, assicureremo un fattivo impegno verso quelle fasce più deboli della popolazione che per vari motivi non riescono ad accedere alle cure odontoiatriche”.

Il Presidente Guarnieri rivolge inoltre un sentito ringraziamento per il lavoro svolto ai consiglieri uscenti dott.ri Giovanni Canino e Francesco De Caro che hanno svolto il proprio compito con grande senso di responsabilità, con lealtà, impegno e competenza.

Nell’arco di otto giorni gli eletti si riuniranno per eleggere il nuovo Presidente che resterà in carica fino al 2028.