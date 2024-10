Cosenza: dimessa la bimba che aveva ingerito cannabis. Indagata anche una donna

COSENZA – La notizia più importante è che la bambina che nei giorni scorsi è finita in ospedale, all’Annunziata di Cosenza, in stato comatoso sta bene ed è fuori pericolo, ma su quanto accaduto le indagini vanno avanti per ricostruire cosa è realmente accaduto alla bambina e come abbia potuto ingerire la droga.

Mentre il padre della piccola di 20 mesi si trova agli arresti domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, risulterebbe indagata anche una donna di 53 anni, amica del 28enne che, secondo quanto emerso, era in casa della famiglia quando i poliziotti della Squadra mobile hanno perquisito l’abitazione. Intanto le condizioni della piccola sono migliorate ed è stata dimessa.