Cosenza: bimba di 20 mesi grave in ospedale, avrebbe ingerito cannabis

COSENZA – Un grave ed inquietante episodio è accaduto a Cosenza, dove una bambina di meno di due anni è finita in ospedale, dove versa in gravi condizioni, per aver ingerito, secondo quanto emerso, della cannabis. La piccola, di 20 mesi, sarebbe stata portata all’ospedale dell’Annunziata per una crisi epilettica ma dopo i primi accertamenti ed esami, è stato scoperto che aveva ingerito la sostanza stupefacente.

Eseguita una misura cautelare nei confronti del padre, assegnato ai domiciliari. La madre invece, è indagata a piede libero. Gli altri figli della coppia sono stati allontanati e il Tribunale ha tolto loro l’affidamento. La piccola intanto, versa in stato di coma. La Squadra mobile indaga sulla vicenda.