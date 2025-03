Cosenza: difficoltà nel rinnovo delle Parking Card, Comune proroga fino a fine aprile

COSENZA – Presi d’assalto questa mattina gli uffici comunali da parte di numerosi cittadini per il rinnovo delle Parking Card dopo l’attivazione da parte del Comune di Cosenza, nei giorni scorsi, di un portale ad hoc. I cittadini hanno segnalato disagi nell’accesso al servizio e i consiglieri comunali hanno chiesto interventi per migliorare la piattaforma e la proroga dei termini di rinnovo che è stata accordata. Per ora infatti, le parking card avranno validità ancora fino al 30 aprile.

