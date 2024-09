Cosenza: deiezioni canine lasciate sui marciapiedi. «Inciviltà e mancanza di rispetto per il decoro urbano»

COSENZA – Deiezioni canine lasciate sui marciapiedi e scarso senso civico di alcuni proprietari. E c’è anche chi lascia negli angoli le bustine pieni di feci. In redazione è arrivata una lettera da parte di un cittadino che vive nel centro di Cosenza che lamenta lo scarso senso civico da parte di alcuni proprietari di cani, a causa delle continue deiezioni canine che restano sui marciapiedi della città con tutte le conseguenze del caso visto. Me nella lettera viene evidenziato che vi sono anche persone che, dopo aver raccolto le feci con le bustine, le lasciano ai lati della strada.

La campagna di sensibilizzazione del Comune

Ricordiamo che il Comune di Cosenza, oltre ad aver in vigore un apposito regolamento comunale, ha avviato pochi mesi fa una campagna di sensibilizzazione sull’importanza di raccogliere le deiezioni canine. Oltre ai cestini installati in città e nei parchi comunali vengono anche consegnate gratuitamente i sacchetti, grazie alla collaborazione con la società “Ecologia Oggi”.

“Spettabile redazione di Quicosenza, desidero portare alla vostra attenzione un problema di crescente inciviltà che si sta manifestando a Cosenza, in particolare nella certo città. Mi riferisco all’abitudine di alcuni proprietari di cani che lasciano le deiezioni dei propri animali sui marciapiedi, senza preoccuparsi di raccoglierle o di mantenere pulite anche le aree verdi pubbliche, nonostante, va evidenziato l’impegno del Comune che sta installando diversi contenitori dove poter buttare le bustine“.

Slalom sui marciapiedi per evitare le deiezioni canine

“Io che amo camminare per la città, sempre più spesso sono costretto a fare lo slalom tra le feci per non calpestarle e le mie passeggiate si trasformano in un controllo costante a dove metto i piedi. Questo comportamento, ovviamente non di tutti i proprietari, dimostra una totale mancanza di rispetto verso il decoro urbano e il benessere comune, soprattutto per i bambini e per le persone anziane che frequentano quotidianamente i marciapiedi e i parchi della nostra città. C’è poi chi, in barba a tutto, utilizza le bustine raccogliendo le feci, ma invece di differenziarle o buttarle negli appositi raccoglitori, pensa bene di lasciarli come souvenir ai lati della strada”.

Inosservanza delle basilari regole di convivenza civile

“È inaccettabile che, nonostante l’obbligo di raccogliere le deiezioni canine previsto dalla legge, ci sia ancora una fetta di cittadini che ignora completamente queste regole basilari di convivenza civile. Manca inoltre una vigilanza adeguata, e sarebbe auspicabile un incremento dei controlli da parte delle autorità competenti e l’adozione di misure sanzionatorie più severe, affinché coloro che trasgrediscono possano essere puniti in maniera adeguata”