Cosenza, ‘crollo’ di servizi essenziali: «logopedia sospesa, cardiologia ridotta, farmaci negati»

COSENZA – In una sola settimana sono venuti meno tre fondamentali servizi per varie tipologie di categorie fragili. Partiamo dai servizi fondamentali di logopedia, che vanno a rallentare il percorso riabilitativo da parte di bambini dopo anni di attesa per le lunghe liste presso l’Asp di Serra Spiga. «Un servizio interrotto – spiega Vincenzo Caravona, responsabile del Dipartimento Disabilità Azione Cosenza – a causa del trasferimento dalla struttura delle dottoresse Pisano e Scalise, lasciando in piena costernazione i genitori; il tutto, tra l’altro, è avvenuto con un comunicato superficiale da parte della Direzione privando i bambini in questione di un percorso e un diritto terapeutico fondamentale e migliorativo».

Per quanto concerne, invece, i pazienti Cardiopatici in cura presso l’ospedale di Cetraro non potranno sottoporsi a visite il sabato mattina per tutto il mese di Agosto a causa della mancanza di personale sanitario. «Naturalmente – aggiunge Caravona – la precarietà della situazione inciderà non poco sulle già lunghe liste di attesa».

Dal primo luglio 2025, infine, le Farmacie convenzionate con la Regione Calabria non erogheranno più servizi a pazienti con esenzione a causa deII’esaurimento dei fondi; il tutto ufficialmente comunicato dalla stessa Regione Calabria. «La seguente situazione – sottolinea ancora il Responsabile del Dipartimento Disabilità di Azione Cosenza – inciderà in modo critico in particolare su quei pazienti fragili che vivono in zone distanti dai centri urbani e con poche farmacie presenti. Tagli sproporzionati che – conclude Caravona – vanno a depotenziare l’Articolo 32 della Costituzione: il diritto di cura per tutti!»