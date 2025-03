Cosenza, così sta tornando a splendere la ‘Villa Vecchia’. Alimena “un vero e proprio gioiello verde”

- Advertisement -

COSENZA – A poco più di sei mesi dall’inizio dei lavori, la Villa Vecchia di Cosenza è soggetta ai lavori che tra poco meno di un anno la porteranno a tornare agli antichi splendori, grazie ad un intervento di restyling da 2,4 milioni di euro previsto dai fondi CIS con importanti lavori e interventi di ingegneria naturalistiche che mirano principalmente a salvaguardare gli alberi storici presenti ma anche alla piantumazione di nuovi alberi, la riqualificazione dei fabbricati esistenti e delle panchine storiche, un nuovo impianto di illuminazione e tutta una serie di interventi (anche di sicurezza come la videosorveglianza) che porteranno lo storico polmone vedere della città a diventare “un vero e proprio gioiello vede” come ha evidenziato Francesco Alimena, delegato al Centro Storico ed all’attuazione del Cis e di Agenda Urbana che ha pubblicato le prime foto dei lavori in corso ed ha spiegato gli interventi già effettuati e i prossimi.

Villa Vecchia: 350 mq di tappeto erboso e 30 nuovi alberi

«Con la sua ristrutturazione, stiamo dando vita a un vero e proprio gioiello verde: verranno piantati circa 30 nuovi alberi e oltre 15.000 essenze floreali e arbustive, oltre a 350 mq di tappeto erboso! Per garantire la sicurezza dei percorsi interni, abbiamo realizzato un nuovo impianto di video-sorveglianza. L’impianto elettrico è stato potenziato con oltre 400 metri di nuovi collegamenti e 49 lanterne sostituite».

«Abbiamo liberato le linee di scarico delle acque e restaurato le 7 sedute storiche, mentre 22 nuove panchine arricchiranno gli spazi. Anche le fontane e la statua della Vittoria rappresentante l’Italia all’ingresso verranno riportate al loro antico splendore. Inoltre – ha aggiunto Alimena, il chiosco è stato ristrutturato con una nuova area ristoro e una terrazza calpestabile. Infine, stiamo completando la realizzazione di cordoli in cotto e pavimentazioni uniche con ciottoli di fiume. Non vediamo l’ora di vedere la Villa Vecchia rinascere e diventare un luogo di incontro e relax per tutti!».