Cosenza: concertone di Capodanno. Sarà Achille Lauro? domani l’annuncio del sindaco

COSENZA – C’è attesa per conoscere il nome del cantante che si esibirà in piazza il 31 dicembre per salutare il nuovo anno a Cosenza. Tra i papabili, come avevamo già scritto, c’è il nome di Achille Lauro. Per scoprire se sarà lui o qualcun altro servirà attendere la giornata di domani quando il sindaco Franz Caruso annuncerà il nome dell’artista che si esibirà a Cosenza, in Piazza dei Bruzi, la notte di San Silvestro, per festeggiare l’arrivo del 2025.

Il primo cittadino ha indetto per domani una conferenza stampa nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, nel corso della quale sarà ufficializzato il nome di chi, con la sua esibizione, contribuirà a traghettare i cosentini nel nuovo anno.