Cosenza, completata la bitumazione di via XIV Maggio, Via Tancredi e via Falcone

COSENZA – “E’ stata completata la bitumazione di tre importanti arterie cittadini che da tempo immemore mancavano di un’adeguata manutenzione, risultando tra le più degradate del perimetro urbano. Sulle stesse si procederà con l’installazione della nuova segnaletica, rendendole finalmente sicure per automobilisti e pedoni”. Così il sindaco Franz Caruso che ha seguito personalmente i lavori per i quali non sono mancati disagi ai cittadini/utenti “inevitabili, però – ha affermato Franz Caruso – anche se contenuti rispetto a quanto si era immaginato”.

“Seguirò personalmente anche l’intervento di smantellamento della rotatoria di viale della Repubblica, previsto già nei prossimi giorni – prosegue il sindaco Franz Caruso – che darà il via a quella che si può definire una rivoluzione della mobilità cittadina indirizzata a garantire un transito veicolare più snello e sicuro, attento all’impatto ambientale e nel pieno rispetto del codice della strada. Contemporaneamente si procederà con i lavori di ripristino del manto stradale non appena le condizioni meteo lo permetteranno“.

“Il traguardo che intendiamo raggiungere e che raggiungeremo – conclude Franz Caruso – è quello di assicurare una mobilità urbana al passo con i tempi, efficiente, fluida e scorrevole. Anche in questo campo, così come in tutti i settori della vita pubblica cittadina, è in atto un vero e proprio cambiamento che è inarrestabile fino a quando avrò l’onere e l’onore di amministrare la mia Cosenza. Ogni impegno assunto sarà da me mantenuto per costruire la città policentrica, equa, accogliente e inclusiva, capace di garantire un’elevata qualità della vita ai cosentini”.