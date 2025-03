Cosenza: Claudio De Luca è il nuovo presidente dell’Ordine degli Avvocati cosentini

COSENZA – L’avvocato Claudio De Luca è il nuovo presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza. Claudio De Luca, presidente della Scuola Forense della Provincia di Cosenza e consigliere dell’Ordine degli Avvocati cosentini, avvocato civilista ed amministrativista, accademico all’Università della Basilicata, subentra ad Ornella Nucci, avvocato penalista eletta il 7 marzo del 2023, ed è stato eletto all’unanimità dei presenti. “Ringrazio la collega per il lavoro che ha svolto in questi due anni, guidando l’Ordine con grande dedizione, portando avanti importanti iniziative a favore della professione legale e della tutela dei diritti degli avvocati. L’avvocato Ornella Nucci, ha affrontato con determinazione numerose sfide, lasciando un’eredità di grande valore per tutti noi”. Sono le parole del neo presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, il quale ha sottolineato l’importanza di proseguire nel solco tracciato dal suo predecessore, portando avanti le battaglie comuni per l’aggiornamento della professione.

“Il mio impegno – ha concluso l’avvocato De Luca – sarà innanzitutto quello di lavorare con lo stesso spirito di collaborazione, mantenendo un dialogo costante con tutti gli iscritti, per garantire che l’Ordine continui a svolgere il suo ruolo di garante della legalità e della deontologia professionale”. L’Ufficio di presidenza che continuerà a collaborare con il neo presidente dell’ordine degli Avvocati di Cosenza è rimasto immutato ed è composto dal vice presidente, avvocato Pierluca Bonofiglio, dal tesoriere, avvocato Enrico Tenuta e dal consigliere segretario, avvocato Andrea Borsani.