Cosenza, Cataldo Maio rieletto presidente dei Periti Agrari. I nomi del CD e del Collegio dei Revisori contabili

COSENZA – Nella giornata di lunedì 22 Luglio si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche all’interno del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari della provincia di Cosenza. L’Assemblea degli iscritti e l’appuntamento elettorale, per il rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei conti, hanno visto una numerosa e qualificata partecipazione.

Successivamente, nella giornata del 27 luglio, ha avuto corso l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo che ha scelto come Presidente dell’ente Cataldo Maio, perito Agrario della Provincia di Cosenza al suo secondo mandato, da anni impegnato all’interno dello stesso per svilupparne la crescita e garantire maggiori servizi e opportunità di ascolto agli iscritti. Gli sforzi del Presidente Maio si sono inoltre concentrati nel promuovere, qualificare e rafforzare la presenza e la figura collegiale all’interno dei tavoli tecnici provinciali, regionali e nazionali, presenziando nelle varie manifestazioni e mantenendo sempre un rapporto dialettico e costruttivo con gli altri organi.

Ricevuta la nomina al termine del primo Consiglio Direttivo, il Presidente Maio ha dichiarato: “Sono onorato di questo incarico e mi impegnerò con tutte le mie forze per dare sostegno a tutti gli iscritti. Oggi più che mai c’è bisogno di fare squadra e credo che assieme a tutto il direttivo percorreremo la strada della partecipazione, dell’ascolto e della proposta: vogliamo confrontarci non solo al nostro interno, ma avviare anche un percorso con tutte le realtà con cui abbiamo rapporti a livello locale, regionale e nazionale. Intendo ringraziare gli iscritti e tutti i membri eletti del Consiglio per la fiducia che mi hanno accordato e augurare a tutti buon lavoro, perché sicuramente insieme ci sarà tanto altro da fare!”

I dirigenti del Consiglio Direttivo hanno invece ribadito la volontà di lavorare per la creazione di un gruppo di lavoro sempre più coeso, non solo per contrastare l’emergere di eventuali problematiche, ma per garantire opportunità di crescita all’intero Organo collegiale dell’areale di appartenenza.

Di seguito tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti nel dettaglio:

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO: Presidente, Cataldo MAIO – Vice Presidente, Carmelo TOSCANO – Segretario, Rossella TRAUSI – Tesoriere, Edmondo MINISCI – Consiglieri: Aldo CHIAPPETTA – Angelo Serafino POMETTI – Anna BRUNO.

CONSIGLIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COLLEGIO: Presidente, Franco DE SALVO; Membri: Emanuela SANTAGATA – Alfredo SGUGLIO – Domenico SANTAGADA