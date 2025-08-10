Cosenza: casi di botulismo, migliorano le condizioni di due pazienti all’Annunziata

- Advertisement -

COSENZA – Piccoli ma significativi segnali di miglioramento arrivano dall’ospedale Annunziata di Cosenza, che sta gestendo l’emergenza sanitaria legata ai casi di botulismo registrati negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato nel bollettino medico diffuso oggi, uno dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva è stato estubato e ora respira in maniera autonoma.

Un altro paziente, che nei giorni scorsi aveva ricevuto la dose di antitossina botulinica, è stato dimesso dalla Rianimazione e trasferito nel reparto di Medicina per proseguire le cure in un contesto meno critico. Resta invariato il numero complessivo di pazienti ricoverati presso la struttura ospedaliera cosentina: 14 in totale, così distribuiti:

– 5 in Terapia Intensiva;

– 3 nel reparto di Pediatria;

– 6 nei reparti di Area Medica.

L’equipe medica continua a monitorare con attenzione l’evolversi delle condizioni dei pazienti, mentre proseguono le indagini delle autorità sanitarie per chiarire l’origine del focolaio e verificare eventuali responsabilità.