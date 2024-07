Cosenza Camera di Commercia, ancora aperti 5 bandi: ecco quali

COSENZA – È ancora possibile presentare domanda di partecipazione ai bandi promossi dalla Camera di Commercio di Cosenza. Gran parte delle proposte a supporto delle imprese del territorio, aperte dal 19 di febbraio, sono state chiuse anticipatamente viste le numerose richieste sopraggiunte rispetto al limite economico stanziato. La chiusura è avvenuta nonostante il rifinanziamento di 500.000€ approvato in maggio per venire incontro alle richieste delle imprese.

Nonostante la chiusura, alcuni bandi risultano ancora aperti. Di seguito il riepilogo delle proposte ancora attive, con l’ultima novità riguardante i finanziamenti finalizzati alla sicurezza sui luoghi di lavoro:

Bando sicurezza sui luoghi di lavoro: qualifica la sicurezza sui luoghi di lavoro tramite formazione del personale, acquisto/manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei macchinari e consulenza dei documenti previsti in materia di sicurezza. Dotazione massima 100.000€.

Per maggiori informazioni: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-ii-edizione

Bando sistemi di certificazione: promuove l’adozione di sistemi di certificazione per migliorare la competitività delle imprese secondo le “norme” tipiche di ciascun ambito, quali qualità, ambientali, etiche, sociali, di prodotto o professionali. Dotazione massima 160.000€.

Per maggiori informazioni: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-adozione-sistemi-di-certificazione-i-edizione

Bando creazione nuove imprese: sostiene la nascita di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, promuovendo competenze manageriali e digitali. Dotazione massima: 200.000€.

Per maggiori informazioni: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-creazione-nuove-imprese-ii-edizione

Bando turismo congressuale, religioso e sportivo: supporta l’organizzazione di manifestazioni di natura congressuale, religiosa o sportiva per incrementare l’affluenza turistica nel territorio e valorizzare il patrimonio culturale.

Dotazione massima: 50.00€.

Per maggiori informazioni: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-turismo-congressuale-religioso-e-sportivo-%E2%80%93-iii-edizione

Manifestazione di interesse mercati esteri: prepara le imprese ai mercati esteri tramite formazione e partecipazione a eventi/fiere.

Per maggiori informazioni: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/manifestazione-di-interesse-la-preparazione-ai-mercati-esteri

Per conoscere lo stato di avanzamento e gli esiti delle graduatorie di concessione e liquidazione, erogate settimanalmente, è possibile collegarsi al link https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/versoleimprese-bandi-2024.

In collaborazione con ARSAC, la Camera ha avviato inoltre sopralluoghi alle imprese beneficiarie di contributi camerali su un campione del 2% per garantire la regolarità delle erogazioni. Si ricorda infine che le domande ammesse ma non finanziabili potranno beneficiare del contributo in caso di scorrimento della graduatoria una volta conclusa la fase di rendicontazione, il cui termine è fissato al 30.06.2025